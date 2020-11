Prima Pagina, Corriere dello Sport: “ Tamponi, una giungla. Juve sul velluto con Morata e Dybala”

“Tamponi, una giungla”.

Apre così la prima pagina del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “In Champions senza Immobile, Leiva e Strakosha: per l’Europa sono positivi. La Lazio: ‘A Torino solo i negativi’. Ma c’è difformità con i parametri Uefa”. Poi, spazio alle gare di Champions League andate in scena ieri: “Lazio, altra rimonta firmata Caicedo. Finisce 1-1 con lo Zenit. Inzaghi imbattuto. La Juve sul velluto con Morata e Dybala. Il poker in Ungheria con due gol di Alvaro”. Riflettori puntati anche in casa Napoli, Roma e Milan: “Napoli, la scossa di Gattuso. Europa League, tre italiane in campo: gli azzurri in Croazia. Micki-Pedro, la staffetta di Fonseca. Pioli cambia per il Lilla, ma Ibra c’è”. Infine: “Al Toro il recupero col Genoa, prima vittoria per Giampaolo”.