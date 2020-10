Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Scusate il ritardo. Ronaldo si prepara per lo Spezia. E la Lazio…”

“Scusate il ritardo”.

Apre così l’edizione la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Inter e Juve chiamate a ribaltare una falsa partenza. Conte col Parma promuove Perisic, Pirlo provoca: Mangerò il panettone”. Spazio ancora alla Juventus: “Ronaldo negativo si prepara per lo Spezia”, si legge. In taglio alto: “Tamponi al drive in, la Lazio fa l’appello”. Di spalla: “Il Crotone in emergenza con l’Atalanta”, mentre in taglio basso: “Benevento, il Perù convoca Lapadula”.