“Maradona, intervento d’urgenza al cervello”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ’Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “Inter, è colpa tua”; “Conte: Cresciamo ma gli errori ci penalizzano”; “Liverpool troppo forte. Atalanta, che crollo”; “CR7-Morata: Juve d’assalto”; “Covid, lite con la Uefa: Lazio senza Immobile”; “Roma, via dalla Borsa per la rifondazione”.