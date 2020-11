Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, è una finale. Emozione Gasp, c’è il Liverpool”

“Inter, è una finale”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “La sfida al Real può essere decisiva. Conte: ‘Non firmo per il pari’. Nerazzurri a Madrid senza Lukaku: serve un’impresa. Tornano Sanchez e Skriniar ma partono dalla panchina. Fuori Eriksen, Perisic punta. Si dame: ‘Sono forti, sarà dura’”. Poi, riflettori puntati in casa Atalanta. “Emozione Gasp, c’è il Liverpool”. Spazio anche al ricordo di Gigi Proietti: “Come faremo senza Mandrake?”. Infine: “Benevento stop, vola Verona: 3-1. Arbitri anti Var, è polemica. Le sviste di Giacomelli e Piccinini aprono un caso. Rizzoli in tv ha ammesso gli errori, non c’è feeling con la tecnologia”.