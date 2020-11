Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Fabio Capello gioca a tutto campo il match del San Paolo: Napoli e Milan mature per lo Scudetto”, “Prima l’Italia, in Bosnia per la vittoria che vale le Final Four”, “Nations League: la Germania fuori dopo lo 0-6 d Siviglia”, “Ciclone Spagna, tedeschi umiliati”, “Immobile nativo, il suo incubo è finito”.