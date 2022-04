Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Attacca l’Inter. Scandalo a Bodo, la Roma…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

"Attacca l'Inter, parte la volata con Milan e Napoli, 40 giorni per giocarsi lo Scudetto". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Il Verona primo scoglio per Inzaghi:'Possiamo solo vincere'. Per i nerazzurri 60mila a San Siro, Simone punta su Dzeko-Correa. Allegri insiste con Vlahovic e Dybala. È Commisso il più ricco della A. Scandalo a Bodo, pesantissimo scambio di accuse tra la Roma e i norvegesi".