Premier League, Wolverhampton-Liverpool: colpo da ex di Diogo Jota, trionfo Klopp. La classifica aggiornata

Il Liverpool torna alla vittoria.

Manchester City, Guardiola ‘coccola’ Aguero: “Sergio un idolo per noi. Futuro? Dipende anche dai tifosi”

Dopo le numerose battute d’arresto delle ultime uscite, la formazione di Jurgen Klopp ottiene un successo importante in casa del Wolverhampton. La rete siglata sul finire della prima frazione di gioco da Diogo Jota ha garantito ai Reds tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. Il portoghese ha concretizzato una delle tante occasioni create, tornando al gol dopo una lunga assenza dalla lista dei convocati causa infortunio. Una sconfitta di misura ma che pesa per la squadra di casa, rimasta anche orfana del proprio estremo difensore per l’ultima parte della gara a causa di un brutto colpo alla testa. Il Liverpool chiude questo monday night al sesto posto della classifica, con cinque punti da recuperare sul Chelsea quarto.

VIDEO Premier League, Manchester Utd-West Ham 1-0: dominio Red Devils, ma decide un autogol. Guarda gli highlights

Di seguito la classifica aggiornata.