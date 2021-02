Premier League, vince il Manchester City e cade il Liverpool: Guardiola solo in vetta, altra batosta per Klopp. Risultati e classifica

Il Manchester City sale al primo posto in classifica.

Altra notte di calcio in Premier League, nella quale diverse compagini sono scese in campo per disputare i match validi per il ventiduesimo turno di campionato. Tante le sorprese, tra le quali la sconfitta a dir poco clamorosa del Liverpool di Jurgen Klopp che perde per 0-1 contro il Burnley. Ennesima prestazione incolore da parte dei Reds, a testimonianza del fatto che le numerose assenze per infortunio stanno pesando non poco in questa prima parte di stagione. Vincono invece Leicester e Manchester City, che si confermano tra le squadre più in forma dell’intero campionato e promettono di darsi filo da torcere fino alla fine dell’annata. Per i Citizens decisive le reti di Sterling e Gabriel Jesus, due degli uomini centrali del disegno tattico di Pep Guardiola. Due reti siglate e clean sheet anche per le Foxes, con il solito Maddison che ha dato spettacolo servendo entrambi gli assist per i gol di Iheanacho e Justin contro un Fullham molto spento. Vita difficile, infine, ha avuto l’Everton di Carlo Ancelotti, che tuttavia riesce ad ottenere tre punti importanti a discapito del Leeds guidato da Bielsa. La formazione del tecnico italiano continua a scalare posizioni, inseguendo il quinto posto occupato attualmente dal West Ham. Quest’ultimo ha invece battuto agevolmente l’Aston Villa, portandosi a ben 38 punti in classifica, seppur a soli due di distacco dai Toffies.

Di seguito la classifica aggiornata e tutti i risultati.

Fulham-Leicester 0-2

Burnley-Manchester City 0-2

Leeds-Everton 1-2

Aston Villa- West Ham 1-3

Liverpool-Brighton 0-1