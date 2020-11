Premier League, rissa e sangue tra David Luiz e Ceballos in casa Arsenal. Arteta: “Ci vedo male da lontano”

Volano cazzotti in casa Arsenal.

Tensione altissima durante una seduta di allenaento dei Gunners in Inghilterra. La stampa inglese, e precisamente il The Athletic, riporta di una rissa tra compagni di squadra del club londinese. Dopo un scontro di gioco tra David Luiz e Dani Ceballos, i due sarebbero arrivati alle mani, con il centrocampista spagnolo sanguinante dal naso dopo aver ricevuto un pugno dal difensore brasiliano. I calciatori, che avrebbero chiuso così la disputa, hanno anche smentito la notizia: lo stesso Ceballos ha commentato un tweet scrivendo “falso” in merito all’accaduto.

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha provato successivamente a chiudere una volta e per tutte la questione spiegando quanto sarebbe accaduto durante l’allenamento di venerdì 20 novembre: “Ho una vista molto scarsa e non sempre vedo cosa succede lontano da me. C’è un alto livello di competizione anche in allenamento e piccoli malintesi si verificano molte volte al giorno. Tutti questi problemi vengono risolti immediatamente all’interno del team e non c’è molto di cui parlare. Ecco perché ci alleniamo a porte chiuse. per evitare anche questi problemi. In ogni caso ci saranno delle conseguenze“.

