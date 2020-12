Premier League, il Chelsea sbanca il West Ham: la squadra di Lampard batte 3-0 gli ‘Hammers’, la classifica aggiornata

Il Chelsea non manca l’appuntamento con la vittoria nel match contro il West Ham.

Partita non troppo equilibrata in quel di Londra, con gli Hammers che – dopo un buon inizio condito da un gol annullato – non hanno retto il sostanziale peso specifico dell’attacco di Blues. Il vantaggio siglato da Thiago Silva – arrivato nel corso della prima frazione – ha quasi subito messo in evidenza delle lacune difensive da parte degli ospiti che, successivamente, si sono ampiamente rese visibili in occasione del secondo e terzo gol, confezionati entrambi da Abraham. L’attaccante britannico è riuscito nel giro di pochissimi minuti ad aprire la difesa avversaria, insaccando in maniera impeccabile alle spalle di Fabianski. Questo successo per 3-0 porta il Chelsea di Frank Lampard al quinto posto della classifica di Premier League, accorciando sempre di più il divario con le squadre al vertice.

Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA

Liverpool 31 pt.

Leicester 27 pt.

Manchester United 26 pt.

Everton 26 pt.

Chelsea 25 pt.

Tottenham 25 pt.

Southampton 24 pt.

Manchester City 23 pt.

Aston Villa 22 pt.

West Ham 21 pt.

Wolverhampton 20 pt.

Newcastle 18 pt.

Crystal Palace 18 pt.

Leeds 17 pt.

Arsenal 14 pt.

Burnley 13 pt.

Brighton 12 pt.

Fullham 10 pt.

West Bromwich 7 pt.

Sheffield United 2 pt.