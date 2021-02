Premier League, goleada del Manchester United: 9-0 al Southampton, Red Devils in vetta. La classifica aggiornata

Il Manchester United batte 9-0 il Southampton.

I Red Devils hanno letteralmente eclissato la formazione ospite, terminando in goleada il match valido per il ventiduesimo turno di Premier League. Un successo molto ampio, con tanti giocatori andati a segno tra le file dei padroni di casa: da Martial a Rashford, passando per Bruno Fernandes e Cavani e Wan Bissaka, tutti uomini simbolo dell’ascesa stagionale della franchigia guidata da Solskjaer. Primo posto riconquistato, dunque, per la parte rossa di Manchester, giunta con 44 punti in vetta alla classifica insieme proprio ai cugini del Manchester City. Sconfitta sempre precedenti del Southampton che, invece, resta fermo al dodicesimo posto.

Di seguito la classifica aggiornata.