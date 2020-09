Premier League, Fulham-Arsenal match inaugurale: i Gunners di Arteta si impongono 3-0

Torna la Premier League e tornano anche le emozioni del massimo campionato inglese.

L’incontro inaugurale che ha dato ufficialmente il via alla massima competizione d’Inghilterra ha visto scendere in campo i padroni di casa del Fulham guidati da Scott Parker contro l’Arsenal, poi vittorioso, del tecnico Mikel Arteta. Con il calcio d’inizio alle ore 13.30 al Craven Cottage è partita ufficialmente la stagione 2020/2021 di Premier League. I Gunners, lo scorso anno, avevano concluso il campionato con un anonimo ottavo posto in classifica, mentre i Cottagers sono stati promossi proprio in Premier League dopo aver vinto la finale play-off contro il Brentford.

Tornati sul rettangolo di gioco per la prima gara della stagione appena cominciata, la compagine guidata da Arteta ha imposto subito il proprio gioco contro i neopromossi. Apre le danze nel match odierno e nella massima competizione inglese Alexandre Lacazette, che al minuto numero 8 spinge il pallone in rete dopo una parata del portiere avversario Rodak. Ad inizio ripresa, arriva nell’immediato il raddoppio dell’Arsenal con il gol messo a segno dal brasiliano Gabriel al 49′: stacco imperioso di testa su calcio d’angolo. Infine, appena otto minuti dopo, l’ex Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang mette definitivamente un punto all’incontro con una conclusione di destro sotto l’incrocio dei pali.

