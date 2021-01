Premier League, continua la crisi nera del Newcastle: “Il club si avvicina alla retrocessione”. La furia dei tifosi…

Gli ultimi risultati non sorridono al Newcastle.

La compagine allenata da Steve Bruce sta attraversando un periodo certamente negativo della sua stagione, con il successo in Premier League che manca ormai da otto sfide. I Magpies hanno attualmente 19 punti in classifica e si trovano al quindicesimo posto, avvicinandosi sempre più pericolosamente alla zona retrocessione. Uno scenario simile era stato vissuto dal club e dai suoi supporters nel corso dell’annata 2015/16, quando la dirigenza – nonostante un lungo filotto di risultati negativi – tardò nell’esonerare Steve McClaren, tecnico di quell’inizio di stagione. Anche se è già passato diverso tempo dall’accaduto, i tifosi del Newcastle non dimenticano affatto tali trascorsi, esprimendo il loro disappunto in maniera del tutto esplicita nei confronti dello stesso club.

Il gruppo organizzato di sostenitori denominato Newcastle SLAM, infatti, avrebbe contattato proprio il presidente della franchigia bianconera per richiamare a gran voce una rivoluzione, almeno per quel che concerne la guida tecnica. Ecco le parole del rappresentante degli stessi tifosi, dettosi molto amareggiato per questa situazione di classifica nella quale la squadra del suo cuore attenzione attualmente si trova: “Mercoledì ho contattato il club per esprimere le significative preoccupazioni del consiglio (NUST) sul fatto che la dirigenza sembra non aver imparato lezioni dalla stagione 2015/16 e che la squadra sia in serio pericolo per quanto riguarda la retrocessione. La prestazione nel match con lo Sheffield United è stata semplicemente inaccettabile, ma non è stata una sorpresa per nessuno tra quelli che hanno assistito a tutti i 90 minuti delle ultime partite di questo inizio di stagione”.