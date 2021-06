Premier League, clamoroso Tottenham: in lizza per la panchina anche Gerrard

Espirito Santo in pole per la panchina del Tottenham, ma in lizza anche Steven Gerrard

Procede senza sosta la ricerca di un allenatore del Tottenham.

Proseguono i casting per la ricerca di un nuovo allenatore per il Tottenham. Dopo le piste sfumate di Fonseca e Gattuso, gli Spurs avrebbero puntato dritto su Nuno Espirito Santo.

Secondo recenti indiscrezioni giunte dall'Inghilterra, e in particolare dall'Evening Standard, il ds Paratici avrebbe già in mente un piano B qualora non dovesse concretizzarsi l'ipotesi Nuno Espirito Santo. In caso di mancato approdo del tecnico portoghese, il Tottenham, potrebbe fare un tentativo per Steven Gerrard: manager dei Rangers e bandiera del Liverpool.