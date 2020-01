Premier League, Chris Barker si spegne a 39 anni: nuovo lutto per il calcio inglese

Si è spento nella notte di Capodanno Chris Barker.

Lutto nel mondo del calcio inglese. Nel giorno di Capodanno, l’ex difensore Chris Barker, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento di Cyncoed. Come riferisce la “BBC”, la morte dell’ex Cardiff, 39 anni, non sarebbe ritenuta sospetta. A dare la tragica notizia della scomparsa dell’ex Barnsley è la World in Motion, agenzia di calciatori che ha rappresentato Barker durante la sua carriera.

“Apprendiamo con grande tristezza della morte di Chris eccezionale uomo e giocatore, che ha affrontato oltre 500 partite con squadre come Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers e Plymouth Argyle”.

A ricordare Barker anche l’ex compagno di squadra, Andy Campbell: “Una splendida persona, uno splendido compagno di squadra – le sue parole – fuori dal campo aveva sempre la battuta pronta. I miei pensieri e le mie preghiere in questo momento triste vanno alla famiglia”.