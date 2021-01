Premier League, cade il Liverpool: Reds sconfitti ad Anfield dal Burnley, Kloop adesso è quarto. La classifica aggiornata

Continua il momento nero del Liverpool.

La squadra allenata da Jurgen Kloop fa ancora cilecca nel match casalingo di Premier League valido per la diciottesima giornata. Ad Anfield il Burnley ha sconfitto i Reds grazie ad una rete su calcio di rigore di Barnes. L’attaccante ospite ha siglato la rete del vantaggio su tiro dagli undici metri concesso nell’ultima parte della gara, dando adito ad una sconfitta che fa scendere Salah e compagni al quarto posto della classifica. Sempre più primo il Manchester United, che nello scorso turno è riuscito a bloccare lo stesso Liverpool sul parziale di 0-0. Altro pesante passo falso per gli uomini di Kloop, costretti ad invertire in maniera decisa la rotta per affrontare nel migliore dei modi il prosieguo della stagione.

Di seguito la classifica aggiornata.