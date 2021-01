Potenza-Palermo, le pagelle dei quotidiani: De Rose il migliore, Luperini corre a vuoto. Valente e Lucca concreti

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio dai rosanero allo Stadio “Alfredo Viviani”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Potenza, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno. La squadra di Roberto Boscaglia, dunque, manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach originario di Gela.

GIORNALE DI SICILIA – Pelagotti 6; Doda 6, Palazzi 5,5, Somma 5,5, Crivello 6; Odjer 5,5 (1’ st Broh 5), De Rose 6, Luperini 5; Kanoute 5,5 (17’ st Rauti 5), Lucca 6,5 (28’ st Saraniti sv), Valente 6,5 (38’ st Floriano sv). All.: Boscaglia 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – 6 PELAGOTTI; 6,5 DODA, 6 PALAZZI, 6 SOMMA, 6 CRIVELLO; 5,5 ODJER, 6,5 DE ROSE, 5,5 BROH, 6 LUPERINI; 5,5 KANOUTE, 6 LUCCA, 5,5 SARANITI, 6 VALENTE (Floriano s.v.) 5,5 ALL. BOSCAGLIA.

CORRIERE DELLO SPORT – Pelagotti 6; Doda 6,5, Palazzi 6, Somma6, Crivello 6; Odjer 5,5 (1’ st Broh 6), De Rose 6, Luperini 6,5; Kanoute 5,5 (17’ st Rauti 5,5), Lucca 6 (28’ st Saraniti 6), Valente 6,5 (38’ st Floriano 6). All.: Boscaglia 6.