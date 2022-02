Porto-Lazio, Sarri: “Europa League faticosa ma vogliamo andare avanti. Immobile…”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della gara di Europa League tra i biancocelesti e il Porto

La Lazio prepara l'imminente gara di Europa League contro il Porto , in programma domani, giovedì 17 febbraio, alle 21. I biancocelesti dovranno fare a meno di diversi titolari, tra cui il bomber Ciro Immobile , rimasto a Roma per un attacco di febbre, Acerbi e Lazzari entrambi alle prese con noie muscolari. Gara che si preannuncia complicata per Maurizio Sarri , che però sottolinea in conferenza stampa la volontà della squadra di andare avanti nella competizione, di seguito le sue dichiarazioni:

"L'Europa League è una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Finisci alle 23 di giovedì e non c’è più la possibilità di giocare il lunedì dopo. È chiaro che il Chelsea era corazzata per l’Europa League, con 30 giocatori nello stesso livello. Per noi questo è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene, anche se ci sono squadre più forti di noi. È sempre un prestigio per la società. Immobile? Spero di recuperarlo per Udine".