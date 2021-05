Playout Serie C, l’ultimo verdetto: Imolese-Fano 1-1, granata retrocessi in Serie D

Playout Serie C, arriva anche l’ultimo verdetto.

Arriva questo pomeriggio l’ultimo verdetto dei playout di Serie C, a conclusione della sfida tra Imolese e Fano andata in scena nel pomeriggio, slittata di una settimana causa Covid.

Dopo le gare di andata, il recupero della partita odierna mette un punto definitivo sulla questione playout. L‘Imolese rimane in Serie C, retrocede in Serie D il Fano in virtù del pareggio maturato nel doppio confronto e del miglior piazzamento degli emiliani. Si salvano, mantenendo dunque la categoria, Paganese, Legnago e Imolese. Retrocedono Ravenna, Bisceglie e Fano.