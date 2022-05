Playoff Serie C, Palermo-FeralpiSalò sarà “Match of the Week” su Eleven Sport

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Feralpisalò sarà tra i 'Match of the Week' sulla piattaforma Eleven Sport

⚽️

Il Palermo ha espugnato il "Lino Turina" di Salò nella semifinale di andata dei playoff di Serie C, prestazione strepitosa della compagine di Baldini che ha concluso con una vittoria per 3-0 sui lombardi. Nell'altra semifinale, reti bianche tra Catanzaro e Padova, verdetto rimandato alla gara dell'Euganeo.

Domenica 29 maggio i rosanero saranno impegnati nella gara di ritorno, verso la finalissima che porterà una delle quattro squadre in Serie B. Ad entrambe le gare di ritorno, ossia Palermo-Feralpisalò e Padova-Catanzaro, sarà dedicato lo speciale "Match of the Week" di Eleven Sport, con contenuti e un ampio pre e post partita.

Per la gara tra biancoscudati e calabresi, il collegamento con tutti gli approfondimenti avrà inizio dalle 18:40 - con fischio d'inizio alle 19 -, mentre per per la sfida del Palermo appuntamento alle 20:10, palla al centro alle 20:30.