Playoff Serie B, Venezia-Cittadella: il Prefetto chiede l’anticipo del match. Ecco il motivo

Il Prefetto Vittorio Zappalorto e la sua particolare richiesta.

Serie B, Cittadella-Venezia: Lagunari a un passo dalla Serie A. Ma i granata…

“Ho chiesto che si anticipi la partita in un orario compatibile con il diritto che hanno i tifosi di festeggiare senza essere sanzionati, perché festeggiare in regime di coprifuoco vuol dire esporsi agli sgomberi delle forze dell’ordine e alle multe e non mi sembra giusto. Possibile che la Lega di B e il calcio portino i tifosi a violare le leggi fissando l’inizio alle 21.30? Perché, e lo sappiamo tutti, se il Venezia dovesse essere promosso, le piazze si riempiranno”.

Questa la lettera del Prefetto, riportata dai principali quotidiani locali, invitata a Dazn, alla Rai, al ministro della salute Roberto Speranza e alla Lega B. Zappalorto si è dunque attivato affinché i tifosi – qualora il Venezia dovesse salire in Serie A– possano gioire in conformità con il coprifuoco.

La finale playoff è in programma domani allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia alle 21:30. Seguiranno aggiornamenti ma resta da capire se la richiesta del Prefetto verrà presa in considerazione o meno.