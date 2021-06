Play off Serie C, le decisioni del giudice sportivo: ecco chi salterà le semifinali

Le decisioni del giudice sportivo a margine delle semifinali d'andata dei play off di Serie C

L' Alessandria ha battuto per due reti ad una l' AlbinoLeffe di mister Marco Zaffaroni ipotecando la finalissima in attesa di giocare il match di ritorno tra le mura amiche dello Stadio "Giuseppe Moccagatta".

E' terminato uno ad uno, invece, il match all’Euganeo andato in scena ieri sera e valido per la semifinale d'andata dei playoff di Serie C. A sbloccare la gara al 37’ del primo tempo è stato Krešic, che su corner di Ronaldo ha colpito di testa all’angolino mandando in estasi i padroni di casa. Non è tardata ad arrivare la riposta degli Irpini, che nella ripresa hanno trovato la rete dell'1-1 con Maniero.