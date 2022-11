Pisa, D’Angelo: “Cagliari una big. Lucca? Ho messo in panchina il bomber dell’Ajax…”

Le dichiarazioni del tecnico Luca D'Angelo in vista della gara contro il Cagliari

Mediagol ⚽️

Inizio di stagione in salita per il Pisa del tecnico Luca D'Angelo che attualmente si trova fermo a quattordici punti in classifica dopo dodici giornate.

Un bottino fin troppo magro per una squadra che non ha mai nascosto le proprie ambizioni di vertice, ma ha cambiato marcia dopo il ritorno in panchina dell'allenatore che fiorò la Serie A con i nerazzurri nella scorsa stagione. Archiviata la pratica Cosenza, il tecnico toscano, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match contro il Cagliari di FabioLiverani. Di seguito le sue dichiarazioni.

CAGLIARI - "Le gara di B sono tutte complicate, indipendentemente dalla posizione in classifica dell'avversario, e quella di domani contro il Cagliari avrà la stessa importanza che hanno tutte le gare. Certo, i sardi sono tra le migliori formazioni del campionato, ma noi dobbiamo giocare sulle nostre qualità, sull'intensità, sullo stare bene in campo, perché come loro ci creeranno problemi dovremmo esser bravi a fare lo stesso. A tal proposito, abbiamo recuperato tutti, sia Masucci che Torregrossa, quindi saranno convocati"

PLAYOFF - "In questo momento serve a poco pensare a qualsiasi tipo di situazione di classifica, mancano così tante partite che dobbiamo giocarle una alla volta. E non è una frase fatta. Ma stavolta dovremmo tirare le somme quando mancheranno un paio di mesi al termine del campionato, perché davvero è presto per dire dove possiamo arrivare".

NAZIONALI - "Per la società è un motivo di vanto avere calciatori che rappresentino la propria nazione, quindi è giusto che chi è chiamato risponda alla convocazione".

LUCCA- "C'è il rischio che io passi alla storia come l'allenatore che metteva in panchina il centravanti dell'Ajax (ride, ndr). A parte gli scherzi, ha segnato anche dei grandi gol, anche quando va con la squadra B, e sta giocando molto bene ritagliandosi spazi importanti: questo fa piacere anche a noi. È stato importante trovargli questa soluzione"