Pisa, c’è l’esordio di Lucca: gol annullato in Coppa Italia contro il Cagliari

L'ormai ex attaccante del Palermo attualmente al Pisa ha esordito ufficialmente con la maglia dei toscani

Il Pisa è uscito sconfitto 3-1 dalla "Sardegna Arena" nella sfida dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputata contro il Cagliari. Gara dominata in fase offensiva dai padroni di casa che sono andati in rete con Marin-Deiola e usufruito dell'autorete di Caracciolo. Sessantuno minuti per Lorenzo Lucca che ha giocato da unica punta centrale nel 4-3-2-1 proposto da Luca D'Angelo. L'ex centravanti del Palermo ha esordito ufficialmente con la nuova maglia e si prepara a scendere in campo anche nel prossimo campionato di B che avrà inizio proprio questa settimana. Prestazione sufficiente quella offerta dal classe '00 che all'8' si è visto annullare un gol a causa di una posizione irregolare. Sul contropiede di Marsura e successivo tiro in porta dello stesso, non trattiene Cragno con Lucca che si avventa sulla sfera e deposita in rete. La posizione dell'attuale attaccante nerazzurro è però giudicata irregolare e di conseguenza la rete annullata. Buona comunque la prima per l'ex rosanero che lotta come al suo solito in attacco facendo a sportellate con i difensori di casa, adesso testa al campionato.