Picerno, Pitarresi: “Noi indietro rispetto al Palermo, carichi per la nuova stagione”

Il centrocampista della compagine rossoblu ha parlato in vista dell'inizio del campionato di Serie C e del match di Coppa Italia contro la compagine rosanero

Queste le parole di Francesco Pitarresi , centrocampista del Picerno intervenuto in vista dell'inizio del campionato di Serie C e del primo match di Coppa Italia che vedrà impegnata la compagine rossoblu contro il Palermo . Una sfida, quella con i rosanero, dal peso specifico molto importante per il club lucano, che è intenzionato a stupire dopo l'approdo in Lega Pro conquistato nella scorsa stagione. Intervistato ai microfoni di Raccontirosanero.com, il mediano della compagine allenata da Antonio Palo ha parlato anche della gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C , esprimendo le sue sensazioni anche sul campionato che sta per cominciare.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Vogliamo sicuramente raggiungere la salvezza il prima possibile e cercare di dare il meglio di noi in ogni partita. Veniamo da delle ottime stagioni e dopo l’ammissione alla Serie C siamo tutti carichi nel voler disputare un campionato di livello. In vista della partita contro i rosanero sicuramente non partiamo favoriti, abbiamo iniziato la preparazione in ritardo rispetto al Palermo in attesa di capire in quale campionato avremmo giocato, ma il direttore sta svolgendo un grande lavoro per allestire una rosa all’altezza e chi è già in squadra darà un grosso contributo".