Picerno, il Dg Greco: “Promozione? Catanzaro favorito, ha un punto di forza”

Vincenzo Greco non si è nascosto nel pronosticare la sua favorita per la vittoria del campionato di Serie C.

Il direttore generale del Picerno ha detto la sua in merito alla stagione sportiva di Lega Pro appena cominciata. Nonostante siano trascorsi appena due turni, è già possibile intravedere delle gerarchie tecniche e tattiche all'interno del torneo, con tre o quattro compagini di livello che si giocheranno la vittoria finale e la promozione in Serie B. Tra queste - a detta dello stesso Greco - ci sarebbe anche il Catanzaro, formazione rinforzatasi in maniera tempestiva e significativa nel corso dell'ultima finestra estiva di calciomercato.

Intervistato ai canali ufficiali del club rossoblu, Greco ha voluto chiarire il suo punto di vista proprio in merito al Catanzaro che, a detta sua, è al momento la squadra favorita per arrivare davanti a tutti nel Girone C. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Ho visto buonissimi segnali. Secondo me il Catanzaro è la formazione più titolata per vincere questo torneo. Con 23 giocatori dello stesso livello ed elementi di categoria superiore. E' la squadra più forte. Il presidente Noto ha fatto investimenti importanti. Non abbiamo concesso quasi nulla. Il punto guadagnato ne vale tre".