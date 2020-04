Pescara, Sebastiani: “È necessario agire da sistema e decidere insieme. Riprendere gli allenamenti? Ho la mia idea”

“Io auspico che, quando sarà il momento, tutte le componenti si siedano attorno a un tavolo per trovare le soluzioni giuste per sopravvivere”.

Lo ha detto Daniele Sebastiani. Il patron del Pescara, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato – attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus -, ribadendo in maniera decisa di far fronte alla comunione di intenti di tutti i club della Serie B, in modo tale da proporre degli scenari coesi ed economicamente all’avanguardia per la ripresa del campionato: “E’ fondamentale non fare sciacallaggio da nessuna delle parti, in modo tale da uscirne tutti con piccole ferite piuttosto che qualcuno con ferite mortali. E’ stimato che dall’interruzione in poi la B rischia di perdere 40 milioni di euro, un paio per club, perciò bisogna lavorare di sistema per evitare l’implosione, non guardare ognuno al proprio orticello. D’altronde questa è un’emergenza mondiale, nessuno l’ha creata, nessuno l’ha voluta. La linea della Lega è quella di ripartire anche a costo di giocare in estate, poi il come e il quando ce lo dovrà dire l’organo che ci governa”.

L’intenzione di presentare ricorsi alla Lega B: “Ovvio che i ricorsi possono farli tutti, proprio per questo dico che dobbiamo agire da sistema e decidere insieme, partendo dal presupposto che ognuno dovrà rimetterci qualcosa e qualcuno resterà scontento, ma eviterà il peggio. Di quello che dice Stirpe condivido quasi tutto.- afferma il numero 1 degli abruzzesi– Non sono d’accordo sullo spalmare questo campionato in due, ma è naturale che il Frosinone voglia puntare alla A così come chi sta giù abbia il diritto di provare a salvarsi”.

Chiosa finale sulle condizioni necessarie per una possibile ripresa dei tornei: “Serve la tranquillità sanitaria, saranno i medici de Comitato scientifico della Federazione a dovercelo dare. Noi vogliamo e dobbiamo ricominciare, ma solo con le dovute garanzie. Lotito dice che gli allenamenti potrebbero riprendere? in realtà il calcio fa più fatica a rispettare le misure restrittive, perché una squadra non si allena solo correndo ognuno per conto suo. E poi la partita…? Vediamo gli sviluppi della pandemia. A porte chiuse? Mi sembra inevitabile. La nostra vita cambierà almeno fino all’arrivo del vaccino e non credo che ci sarà a breve”, ha concluso Sebastiani.