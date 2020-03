Perugia, il presidente Santopadre: “Emergenza Coronavirus? Le società salteranno in aria se…”

Continua l’emergenza in Italia legata alla diffusione del coronavirus.

Questo pomeriggio, alle ore 16, il consiglio della Lega Serie B si riunirà per capire come far fronte all’espandersi del virus nel Paese: il tema principale dell’incontro sarà la linea da tenere rispetto al proseguo del campionato. In seguito alla lettera del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, che ha chiesto la sospensione del torneo, i componenti del consiglio si confronteranno in conference call. Nel frattempo, il patron del Perugia, Massimiliano Santopadre, intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, è tornato sulla delicata questione.

“Troppe uscite? La cosa fondamentale è fermare i contributi. La decisione di fermare i campionati deve prenderla il Governo. Noi presidenti non abbiamo alcun potere. Ognuno in questo momento ha visioni contrastanti, ma questo è irrilevante. La cosa fondamentale è fare in modo che le società non saltino in aria – ha proseguito -. Senza entrate è impossibile garantire uscite. Le spese di gestione sono altissime, tra stipendi e contributi. In questo momento abbiamo bisogno che le istituzioni ci diano una mano. Altrimenti salta tutto per aria”, ha concluso Santopadre.