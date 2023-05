Perugia-Cagliari, Ranieri: “Preparata bene, va dato merito ai calciatori. Nandez…”

Claudio Ranieri , tecnico del Cagliari , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del successo esterno contro il Perugia di Fabrizio Castori . Di seguito le parole del mister ex Leicester City:

"Non c’è mai nulla di facile, l’abbiamo approcciata bene, sapevamo che c’era da soffrire e abbiamo portato a casa tre punti importanti, segnando e giocando bene. Mi dispiace per Nandez, speriamo sia solo una botta, vedremo. L’avevamo preparata bene, con grande rispetto per il Perugia che ha valori importanti e che aveva giocato bene a Ferrara, dove avrebbe meritato di vincere, così come contro Bari e Frosinone. Ho fatto vedere ai ragazzi le insidie del Perugia, la differenza l’abbiamo fatta oggi con la testa prima che con la qualità, sapevamo che servivano anima, determinazione, spirito di gruppo, lo stesso che avrebbe messo il Perugia facendoci del male se non avessimo avuto il giusto atteggiamento.