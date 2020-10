Perinetti: “Calcio e Coronavirus, dico la mia. Palermo? Non credo sia pronto alla C”. E sul Brescia…

Parla Giorgio Perinetti.

Il direttore sportivo ex Palermo, attualmente in carica al Brescia di Cellino, intervenuto ai microfoni di TMW, ha analizzato l’avvio di stagione e prospettive della compagine di Roberto Boscaglia che dovrà cercare di recitare un ruolo da protagonista in un campionato di Serie C tosto e ricco di insidie: “Il girone non è semplice. Il Palermo viene dalla D, ripartire è difficile, non so se sia pronto per essere competitivo già quest’anno. Il Bari ha costruito una squadra forse più logica rispetta all’anno scorso. Poi c’è la Ternana che sarà un avversario ostico fino alla fine”.

CALCIO E CORONAVIRUS – “Le positività al Covid? Noi cerchiamo di applicare in maniera rigida il protocollo, invitiamo poi il gruppo squadra ad un senso di responsabilità che è la cosa più importante. Come può continuare il campionato? Accettando la situazione emergenziale. Ogni società prima o poi avrà problemi relativi alle positività. L’importante andare avanti e poi fare un punto a fine girone d’andata. L’augurio è di finire comunque il campionato. Annullare tutto sembra la soluzione più semplice. Ma comporterebbe conseguenze dal punto di vista gestionale ed economico. Bisogna cercare con buona volontà di andare avanti con senso di responsabilità”.

IL BRESCIA E LA SERIE B – “Stiamo cercando di recuperare tutti i giocatori per giocarci le nostre possibilità ed essere competitivi al massimo grazie anche al lavoro di Diego Lopez che è arrivato da poco. Il pronostico ci vede tra le più accreditate. La B è il campionato più imprevedibile che ci sia. Sarà un torneo tutto da godere. L’Empoli sembra aver trovato la quadratura. Ci siamo noi, le altre retrocesse, il Monza e poi c’è sempre la sorpresa”.

TONALI AL MILAN – “Un’operazione condotta in maniera eccelsa dal Presidente Cellino con Maldini. Ha iniziato in ritardo, il suo inserimento fa parte del percorso. Saprà inserirsi nel mondo Milan, ha volontà e qualità”.