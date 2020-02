Pergolizzi: “Voglio qualità e cinismo. Scontro diretto col Savoia? L’unico obiettivo è vincere il campionato”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato il poker in rimonta sulla Cittanovese, la squadra è pronta a tornare in campo per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie D. Adesso, ad attendere i rosanero c’è il derby casalingo contro il Biancavilla di Mascara.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 15.00 al “Renzo Barbera” ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La Serie D è un campionato molto particolare e quindi fare calcoli non serve a nulla. In casa e fuori sono dei campionati diversi, per noi non cambia lo scontro diretto con il Savoia perché l’unico obiettivo è vincere il campionato. Al momento non mi va di pensare ai campani, complimenti a loro per il campionato che stanno disputando ma adesso pensiamo solo a noi stessi. Martin? Anche Mauri è entrato bene, a Cittanova l’ho cambiato perché so quanto stia bene Josè. Insieme non possono giocare, ma alternarli è senza dubbio una soluzione importante. Cittanovese? Nei primi 10 minuti eravamo sotto e non andava bene, ho detto alla squadra che dobbiamo migliorare. Siamo stati bravi nel cercare la vittoria con equilibrio e ci siam tolti di dosso quel peso che ci trattiene e ci lega durante le partite. Se siamo quelli dal 36′ in poi allora siamo una squadra, se ci rivediamo in quelli della prima mezz’ora allora dobbiamo migliorare tanto. Dobbiamo essere cinici e mettere dentro la qualità”.