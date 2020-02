Pergolizzi: “Vittoria importantissima, non abbiamo mai mollato. Fuga? Ho la mia idea”. E sul Savoia…

Parola a Rosario Pergolizzi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio “Morreale Proto”: oggetto di discussione, la prestazione offerta dai suoi uomini contro la Cittanovese.

“Vittoria che vale un campionato? Non lo so, ma è una vittoria importantissima su un campo difficilissimo e contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo il merito di non avere mai mollato, anche in dieci, e questa è la mia più grande soddisfazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi, non abbiamo chiuso la partita e abbiamo meritato di subire il rigore – ha dichiarato Pergolizzi -. Non è stato facile fare gol in dieci, ci siamo difesi attaccando. Fuga? Ancora è lunga, pensiamo ai primi 10 minuti di oggi. Il nostro errore è sentire troppo la partita, è stata una lettura sbagliata e non deve succedere. Il campionato non è finito, commettiamo ancora degli errori. Savoia? Avevo chiesto di non sapere il risultato fino alla fine della partita, i ragazzi non lo sapevano perché dobbiamo distaccarci da queste cose e pensare partita dopo partita. Ho visto una squadra buona. La partita è stata molto sentita. Attaccavamo più sulla sinistra e meno sulla destra, potevamo stare più attenti sul rigore e sul primo gol subito. Sono contento del risultato e della prestazione, bisogna pedalare perché non abbiamo fatto ancora nulla”.