Pergolizzi: “Vittoria importante, complimenti anche ai subentrati. Peretti? Starà a riposo”

Tre punti per il Palermo.

I rosanero hanno conquistato quest’oggi, tra le mura amiche del “Renzo Barbera” nel derby contro l’FC Messina, una vittoria importante per proseguire la corsa verso la promozione in Serie C. Alla ventiduesima giornata di campionato, le Aquile si trovano in testa alla classifica a quota 54, con cinque punti in più del Savoia.

Palermo-FC Messina 2-0: rosanero versione diesel, Sforzini firma il derby e blinda il primato

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Oggi ho sgridato tutti, anche i medici (ndr ride). Ho fatto i complimenti ad Ambro, Silipo e Ficarrotta. Con Luca ci prendiamo spesso in giro. Ha delle doti importanti e deve capire come migliorare. Oggi ha fatto molto bene. Chi ha giocato meno adesso sta avendo più chances e ci sta dando una grossa mano. Sono contento anche di Sforzini, che ha fatto una doppietta. Abbiamo fatto due gol, ma potevamo prenderne uno a inizio gara. Nonostante ciò, a parte il possesso palla, gli avversari hanno creato poco. L’FC Messina può ambire alle prime posizioni e lo sta dimostrando. È una vittoria importante, ma ci sono ancora tante partite e saranno ancora più importati e difficili. L’importante è continuare a lavorare e migliorarci. Crivello? Ha chiesto la sostituzione nel secondo tempo, come Floriano. A un certo punto ho dovuto cambiarli. Dobbiamo migliorare anche nella condizione fisica. Peretti? Una botta alla spalla, starà qualche giorno a riposo. Dopo di ciò dovrebbero essere tutti arruolabili”.

