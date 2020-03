Pergolizzi: “Vittoria convicente, dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Floriano e Felici…”

Il Palermo vince convincendo: 4-0 al Nola con tripletta di Floriano e rete di Felici.

I rosanero hanno reagito al meglio dopo la caduta di Licata grazie alla prestazione esaltante offerta dall’intera squadra che ha surclassato i campani e portato a casa una vittoria importante. Il tecnico dei rosanero, Rosario Pergolizzi, in mixed zone, ha tessuto le lodi dei suoi che questo pomeriggio hanno senza dubbio dato il meglio.

“Io e l’intera squadra dedichiamo la vittoria a Franco, non voglio neanche dire il suo cognome perché per noi era un amico e una persona che rimarrà per sempre dentro di noi. Ha regalato tanto a questi colori e credo che questo sia il minimo. È stata una vittoria convincente sotto ogni punto di vista sia sotto quello tattico che sotto quello tecnico, abbiamo coperto bene il campo e quindi direi che anche sotto l’aspetto fisico è stato tutto positivo. Siamo stati bravi perché anche gli attaccanti si sono sacrificati facendo un lavoro sporco oltre ad andare in gol, vedi Floriano e Felici. Se noi tutte le partite le giochiamo undici contro undici le prestazioni arrivano, il problema si pone nel momento in cui siamo al di sotto sotto l’aspetto mentale. Oggi eravamo in partita e lo si è visto dai primi minuti, non cambia nulla però perché i punti di distacco sono sempre sette e dobbiamo guadagnarci i punti che ci serviranno per vincere questo campionato. Ci godiamo la prestazione, ma pensiamo già al Corigliano. Dobbiamo essere sempre più cinici perché è logico che stare 3-0 o 4-0 è differente, solo così puoi affrontare in un determinato modo la partita. Più facciamo gol e più arriva la serenità, se sul 2-0 sbagli un gol facile e poi subisci il 2-1 rischi di andare in confusione”.