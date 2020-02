Pergolizzi: “Tutto sulle condizioni di Doda e Ricciardo. Lucca? Può diventare un giocatore importante”. E su Santana…

Manca sempre meno a Cittanovese-Palermo.

Dopo il successo maturato contro l’FC Messina grazie alla splendida doppietta messa a segno da Ferdinando Sforzini, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per affrontare la Cittanovese: reduce, al contrario, da un brutto ko rimediato in casa del Savoia. Le due compagini, si affronteranno domenica alle 15:00 allo stadio Comunale Cittanova. Ed è proprio in vista della sfida che si terrà tra pochi giorni nell’impianto sportivo della compagine calabrese che il tecnico Rosario Pergolizzi ha analizzato il momento vissuto dalla sua squadra nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“In questo momento una delle cose fondamentali in questo campionato sono intensità e agonismo, cose in cui dobbiamo migliorare tanto. La qualità non basta, serve alzare il ritmo in casa mentre fuori casa essere più compatti per recuperare la palla e ripartire. Se riuscissimo a giocare alo stesso modo sia in casa che fuori sarebbe tutto più semplice. Lucca? Un ragazzo interessante e sono convinto che possa diventare calciatore, deve migliorare sotto l’aspetto caratteriale e giocare di più con la squadra. Ha tutte le potenzialità per diventare un calciatore importante. Santana? Il suo apporto è stato importante in queste settimane, se Mario ha questo comportamento credo che sia anche merito della società che è da esempio. Non avevamo dubbi da calciatore e nemmeno adesso che è fuori, ci auguriamo che possa tornare in campo al più presto. Ricciardo e Doda? Hanno fatto degli esami e hanno recuperato, oggi hanno lavorato in maniera più intensa e credo che la prossima settimana potranno iniziare a lavorare di nuovo in gruppo”.