Pergolizzi: “Tutto sulle condizioni di Doda e Ricciardo. Effetto Barbera ritrovato? Rispondo così”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato il poker in rimonta sulla Cittanovese, la squadra è pronta a tornare in campo per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie D. Adesso, ad attendere i rosanero c’è il derby casalingo contro il Biancavilla di Mascara.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 15.00 al “Renzo Barbera” ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Effetto Barbera ritrovato Credo che i risultati dicano di si, ma chiaramente ci vuole continuità e soprattutto lavoro. Adesso le partite sono sempre meno, quindi è fondamentale fare risultato e giocare in casa ti può dare quella tranquillità in più, nonostante ogni partita abbia le sue difficoltà. Ricciardo? È convocato ma ho saputo che ha avuto un attacco influenzale, oggi non si è allenato e quindi bisognerà valutare le sue condizioni, Doda invece è totalmente recuperato. Non avrei mai schierato Ricciardo dal 1′ perché deve ritrovare il minutaggio, per quanto riguarda Doda deciderò all’ultimo perché non voglio rischiare dopo i suoi 40 giorni di stop”.