Pergolizzi: “Troppi errori, è mancata cattiveria agonistica. Formazione? Ecco perché ho cambiato”

Il Palermo incassa un ko.

I rosanero, impegnati quest’oggi al “Dino Liotta”, sono stati sconfitti dal Licata, andato in vantaggio all’11’ grazie a una rete di Daniello. Gli ospiti non sono riusciti a riportare il risultato sul pari dopo lo svantaggio maturato nella prima frazione, nonostante la reazione avuta nella ripresa, e al 79′ hanno anche subito la rete del raddoppio, realizzata da Convitto. Il gap con il Savoia, sconfitto dall’FC Messina, resta ad ogni modo di 7 punti.

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, ha detto la sua in merito al risultato e ha spiegato le sue innovative scelte di formazione per l’impegno di quest’oggi.

“Dobbiamo pensare a noi stessi, la prestazione non è stata ottima. Abbiamo affrontato un’ottima squadra che ha giocato fino alla fine, accettiamo la sconfitta e andiamo avanti. Le sconfitte fanno crescere, non abbiamo palleggiato in un campo sintetico. Accettiamo qualsiasi critica, la squadra ha creato tanto nella ripresa e siamo andati incontro ad una sconfitta che ci fa male ma ci fa crescere e da modo a tutti di dire che il campionato è ancora lungo. È normale che un allenatore deve lavorare e leggere le situazioni per dieci partite, faccio le scelte in base a diverse situazioni e non nego che rifarei le stesse. Abbiamo faticato soprattutto nel palleggio e nell’aggressività del Licata, l’eurogol è avvenuto su un cambio di gioco e nel primo tempo poi nessuna delle due squadre ha calciato. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, dobbiamo essere più cinici perché potevamo anche pareggiare nonostante la giornata storta. La situazione è sempre la stessa, abbiamo cambiato in corsa. In questo momento i cambi ci hanno fatto vincere le partite e meritavano di giocare, non hanno fatto benissimo ma credo che la squadra abbia fatto tanti errori. Non c’è stata intensità e cattiveria sotto l’aspetto di recuperare palla, questo è subentrato nella ripresa. È mancata la cattiveria agonistica, l’ho detto anche ai miei calciatori. Nel primo tempo non abbiamo avuto determinazione, nella ripresa non siamo riusciti a concretizzare. Non abbiamo per nulla sottovalutato la gara, qualcosa che non esiste. La squadra ha meritato e siamo a più 7, il primo tempo andava giocato diversamente. Pensiamo alle partite che mancano, adesso non importa se il Savoia abbia vinto o meno perché devo pensare alla mia squadra. Alla fine del campionato un allenatore deve valutare determinate cose e sono entrato in campo per gestire una situazione tra due calciatori, adesso pensiamo al Nola e andiamo avanti. Dobbiamo crescere. Floriano? È stato lui a chiedere la sostituzione, ho messo Lucca perché aveva fatto bene e oggi si è riconfermato“.