Pergolizzi: “Spero si torni a giocare, i play-off sarebbero ingiusti. Chi mi piacerebbe allenare? Diego Armando Maradona”

“Magari oggi si parlasse solamente di critiche e rivalità, fa tutto parte del gioco“.

Il campionato, la sfida col Savoia e la voglia di promozione in Serie C adesso sembrano aspetti marginali, ma un mese fa erano l’unica cosa che attraversava la mente di calciatori e tifosi del Palermo. Intervistato da La Repubblica, il tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi ha poi proseguito: “Oggi ci sono cose decisamente più importanti del calcio. Vedo i tg e mi commuovo, ci sono cose che ti toccano da vicino. Ho fatto le condoglianze all’allenatore in seconda del Castrovillari Leonardo Vanzetto che è stato un mio compagno di squadra. Ha perso per il coronavirus padre, madre, nonno e nonna. Queste sono le cose importanti adesso“.

Federazione e leghe non hanno ancora stabilito se si tornerà a giocare, prima bisogna superare definitivamente l’emergenza legata al coronavirus: “Faremo come sempre quello che decideranno le leghe. Noi come Palermo abbiamo una società forte alle spalle che ci dà tranquillità e mi auguro che torneremo a giocare. Ma devo pensare anche alle altre società e la serie D non è come i campionati professionistici: bisogna guardare in faccia la realtà, c’è un problema sanitario, bisogna garantire la sicurezza di tutte le componenti, ma ci sono anche giocatori con le rispettive famiglie alle spalle, che non prendono soldi se non scendono in campo. Siamo tutti bravi a dare ricette, ma adesso il problema è riuscire a farcela con il minor male possibile“.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di disputare i playoff per decretare la formazione che verrà promossa in Serie C: “La realtà dello sport è fatta di classifiche e valori che fanno emergere storie e protagonisti – spiega Pergolizzi -. Ho sempre fatto i play-off per le piazze d’onore, mai per il primo posto. Se ognuno deve rinunciare a qualcosa per il bene di tutti ben venga, ma che si deve togliere qualcosa a uno solo e provare ad azzerare tutto non mi sta bene. Noi e il Savoia abbiamo fatto un campionato d’alto livello e ognuno ha la classifica che si merita dopo trequarti di campionato“.

Infine, Pergolizzi ha rivelato qual è il calciatore che gli piacerebbe allenare: “Uno con cui ho giocato e che mi viene facile da citare: Diego Armando Maradona. Anche se uno come lui snatura tutto quello che vuole un allenatore: condizione atletica, preparazione fisica e organizzazione. Era unico, con pregi e difetti. Tutti quelli che lo hanno conosciuto gli hanno voluto bene e a volte anche troppo“, ha concluso l’allenatore del Palermo.