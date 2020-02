Pergolizzi: “Silipo e Lucca? Possono essere protagonisti, uno dei due è quasi pronto per…”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato la vittoria casalinga contro il Biancavilla – la quinta consecutiva in questa prima parte del 2020 -, la squadra è pronta a tornare in campo per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Adesso, ad attendere i rosanero c’è il Licata.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma domenica alle ore 15.00 allo Stadio “Dino Liotta” ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Silipo e Lucca? Hanno dimostrato di poter essere fondamentali e di conseguenza protagonisti, adesso più che mai è il campo che parla. Ritengo Andrea quasi pronto per una maglia da titolare, ma pur avendo grande tecnica e grandi idee, deve capire che è importante anche e soprattutto misurarsi con un sistema di gioco ben preciso. In questo senso deve ancora completarsi, ma sta crescendo sia a livello fisico che caratteriale, ha grandi margini di miglioramento. Sono sicuro che presto potrà partire da titolare, ma solo gli allenamenti mi daranno chi potrà fare la partita dal 1′ e chi no”.