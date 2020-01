Pergolizzi: “Settimana più serena, ma ora dobbiamo vincerle tutte. Ficarrotta falso nueve? Rispondo così, Sforzini…”

Poco più di quarantotto ore e sarà Marina di Ragusa-Palermo, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Aldo Campo” alle ore 14.30, il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è tornato a parlare del momento della sua squadra, reduce dalla vittoria casalinga conquistata lo scorso weekend contro il Roccella.

“Palermo sempre costretto a vincere? Credo che questa settimana ci abbia portato un po’ di tranquillità in più, i ragazzi conoscono le difficoltà di lavorare in una piazza come Palermo. La vittoria ti mette un po’ di serenità e ti dà modo di lavorare meglio tutta la settimana, ogni partita dobbiamo cercare di vincerla – ha dichiarato Pergolizzi -. Si stanno allenando tutti molto bene mettendomi in difficoltà nelle scelte, quella dell’attaccante voglio conservarmela fino all’ultimo. Devo capire come giocare, Sforzini è un giocatore importante e se riesce a dare continuità potrà essere decisivo. Ficarrotta? Non solo lui, ci sono tanti giocatori che stanno crescendo fisicamente e quindi mi danno la possibilità di studiare diverse alternative. Il suo impiego da falso nueve mi potrebbe permettere di non dare punti di riferimento agli avversari, Sforzini invece è uno che mi dà tante soluzioni sulle palle inattive e gestisce bene la sfera. Deciderò all’ultimo”.