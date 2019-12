Pergolizzi: “Savoia? Siamo tornati con i piedi per terra. Il voto alla squadra è 7, su di me preferisco giudichino gli altri”

Parla Rosario Pergolizzi.

Si è chiuso domenica il girone d’andata del campionato di Serie D: una prima parte di stagione divisa tra quella che pareva una cavalcata trionfale e un calo inspiegabile, arrivato dopo le dieci vittorie consecutive raccolte nelle prime dieci giornate. Il tecnico rosanero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso tutte le prime tappe di questo campionato di Serie D, soffermandosi su criticità, infortuni e l’incubo Savoia.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Abbiamo lavorato molto sull’intensità, sul fattore mentale e sulle motivazioni. Adesso il Savoia è a 3 punti, prima ne avevamo qualcuno in più. Questo ci fa tornare con i piedi per terra, non siamo presuntuosi ma avevamo un po’ perso l’umiltà. L’umiltà deve essere una delle componenti fondamentali per vincere un campionato. Sappiamo che chi gioca con noi ci mette qualche motivazione in più, ma le nostre devono essere superiori a quelle degli avversari. Un allenatore deve credere in quello che fa e motivare la squadra. Gli aspetti fondamentali sono il lavoro, il rispetto e la gestione dello spogliatoio, ma anche i fattori esterni. Palermo è una piazza importante, si parla tanto al di fuori e siamo soggetti a tante critiche. Voti? Non mi do un voto personalmente, preferisco giudichino gli altri. Alla squadra do un 7 per quello che è riuscita a fare nonostante la breve preparazione. Abbiamo conquistato dei record, siamo miglior difesa e miglior attacco. È merito dei ragazzi, non era facile. Il merito, però, va anche alla società che è riuscita a ripartire da zero e a formare questa squadra in poco tempo. L’ambiente è importante per la crescita della squadra. Io, da allenatore, devo stare a metà tra la società e i giocatori e gestire al meglio la situazione”, ha concluso Pergolizzi.