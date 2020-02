Pergolizzi: “Ricciardo deve ritrovare le giuste motivazioni. Formazione anti-Licata? Rispondo così”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato la vittoria casalinga contro il Biancavilla – la quinta consecutiva in questa prima parte del 2020 -, la squadra è pronta a tornare in campo per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Adesso, ad attendere i rosanero c’è il Licata.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma domenica alle ore 15.00 allo Stadio “Dino Liotta” ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Con la formazione che andrò a schierare, avrò la possibilità di giocare sia a 3 che a 4. Ricciardo? Giovanni è un giocatore che dobbiamo riportare al top, non gioca da un po’ di tempo e deve tornare in condizione. Conto molto su di lui, così come su tutti gli altri attaccanti, ma va recuperato del tutto, solo così ci potrà dare una grossa mano. Adesso, però, sta solo a lui ritrovare se stesso e le giuste motivazioni, da parte mia c’è la voglia di ributtarlo dentro perché può dare ancora tanto. Felici in diffida? Non ci abbiamo pensato, quando arriverà l’ammonizione sconterà la sua squalifica”.