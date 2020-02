Pergolizzi: “Pronti per l’FC Messina, sono sicuro di una cosa. Difficoltà realizzative? Vi dico la mia”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviata la vittoria di misura e sofferta contro il Marina di Ragusa, grazie al gol vittoria siglato a inizio ripresa dall’ariete romano, Ferdinando Sforzini, che a distanza di un mese dal rigore fallito in occasione della sfida contro il Troina, si è riscattato ufficialmente regalando tre, pesantissimi, punti alla squadra. Adesso però, ad attendere i rosanero c’è il derby contro l‘FC Messina.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“FC Messina? Questa settimana abbiamo lavorato bene e sono convinto e sicuro che saremo pronti e preparati per questa gara. Ci vorrà molta concentrazione, ma allo stesso tempo credo che dovremo fare l’essenziale con semplicità, bisogna mettere in campo la giusta grinta sapendo che dobbiamo giocare per vincere. Difficoltà realizzative? Nel corso dell’anno è normale che ci sia un calo mentale e fisico a causa di squalifiche e infortuni, ma sappiamo che ogni domenica dobbiamo fare la prestazione e la partita e stiamo lavorando proprio su questo aspetto. Dobbiamo essere al top dal punto di vista mentale, le strategie fanno la differenza”.