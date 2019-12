Pergolizzi: “Potevamo vincere, ma il Troina è una buona squadra. Vi dico su cosa lavoreremo”. E sul mercato…

Zero a zero.

Al “Renzo Barbera”, il Palermo rallenta ancora la sua corsa verso la promozione. In occasione della diciassettesima giornata di campionato, i rosanero hanno raccolto un solo punto contro il Troina. Il club del duo Mirri-Di Piazza conclude dunque il girone d’andata in testa alla classifica a quota 41, a +3 sul Savoia.

Palermo-Troina 0-0: al “Barbera” va in scena il festival degli sprechi, i rosa falliscono due rigori e non vanno oltre il pari

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Quando non segni è normale che le gare finiscono così, i due rigori sbagliati logicamente pesano tanto. La partita è stata interpretata nel modo giusto, il Troina è una squadra che ha vinto cinque volte in trasferta ed è tra le prime in classifica. Non avergli dato la possibilità di creare occasioni da gol importanti è un nostro vanto, l’importante è che la squadra continui a giocare e a offrire prestazioni positive. Siamo rammaricati perché questa partita si poteva vincere e soprattutto perché volevamo chiudere al meglio il girone d’andata. Fischi? Fanno male ma sappiamo che come prendiamo gli applausi possiamo anche prendere i fischi, la gente è rammaricata ma se si riflette bene si capisce che il Palermo oggi avrebbe meritato di vincere. Adesso lavorerò molto sull’aspetto mentale, siamo comunque primi e credo che questo ti aiuti molto. Calciomercato? Sicuramente parlerò con la società, se c’è la necessità loro sanno quello che c’è da fare. Bisognerà valutare tante cose prima di agire sul mercato. Sforzini? Aveva al massimo 10 minuti nelle gambe e per questo l’ho messo all’ultimo. Più che richieste io dialogo con la società, saranno loro a valutare dove si dovrà intervenire e lo si capisce dalle partite“.

