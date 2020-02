Pergolizzi: “Pelagotti determinante contro l’FC Messina. Tridente over? Ecco cosa ne penso, Peretti e Crivello…”

E’ tutto pronto per Cittanovese-Palermo.

Dopo il successo maturato contro l’FC Messina grazie alla splendida doppietta messa a segno da Ferdinando Sforzini, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per affrontare la Cittanovese: reduce, al contrario, da un brutto ko rimediato in casa del Savoia. Le due compagini, si affronteranno domenica alle 15:00 allo stadio Comunale Cittanova. Ed è proprio in vista della sfida che si terrà tra pochi giorni che il tecnico Rosario Pergolizzi ha analizzato il momento vissuto dalla sua squadra nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Devo capire le situazioni di Peretti e Crivello per pensare di poter schierare un tridente over. Nei primi venti minuti abbiamo avuto la stessa mentalità e un po’ di timore avuto anche nelle precedenti partite sebbene la qualità della squadra non si possa discutere. Contro l’FC Messina abbiamo sofferto all’inizio e ci siamo salvati grazie a Pelagotti, poi dopo la rete del vantaggio abbiamo letto meglio la partita. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, non posso dire di essere contento ma che la squadra deve ancora migliorarsi. Difesa a 3? Per me è fondamentale lavorare con questi ragazzi con la consapevolezza che durante la partita posso modificare i moduli, ormai ci conoscono tutti e quindi cambiare strategia durante la partita può davvero servire”.