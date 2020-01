Pergolizzi: “Parole Sagramola? Rispondo così. Dubbio Mauri-Martin a centrocampo, ecco chi giocherà tra Silipo e Felici”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato il deludente pareggio contro il San Tommaso, che ha alimentato i dubbi e le paure della tifoseria, i rosanero sono pronti a tornare in campo. Alla vigilia della sfida contro il Roccella, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dichiarazioni Sagramola? Tutto quello che ha detto durante l’intervista me lo aveva confidato il giorno prima, e io non posso far altro che cercare di apprendere da un professionista come lui. Ma ci tengo a sottolineare che sono palermitano e sono fiero di esserlo, a volte ci sono dei colleghi che mi chiamano e con i quali ci scambiamo qualche informazione. Pressione? Se Rosario Pergolizzi serve a fare da parafulmine per vincere il campionato che ben venga, secondo me è meno difficoltoso allenare che gestire le pressioni. Anche in Serie A gli allenatori vengono criticati, credo che sia normale. La mia unica preoccupazione è il campo, vogliamo fare punti e continuare il mio lavoro. Ballottaggio Felici–Silipo? Giocherà Mattia, a centrocampo, invece, ho il dubbio tra Mauri e Martin“.