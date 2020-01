Pergolizzi: “Martin e Felici? Uno gioca, l’altro è da valutare. Adesso dobbiamo riconquistare i nostri tifosi”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviato il girone di andata del campionato di Serie D, che ha messo in mostra un Palermo dai due volti, i rosanero sono pronti a tornare in campo. Alla vigilia della sfida contro il Marsala, primo impegno ufficiale del girone di ritorno, il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Martin e Felici stanno benino ma meglio capiremo solo domani. Intanto posso dirvi che Felici gioca, Martin, invece, è da valutare. Sono due giocatori simili, di grande tecnica e dinamicità. C’è da riconquistare il pubblico, speriamo di poter dare continuità ai nostri risultati e ricominciare l’anno nel migliore dei modi. Credo comunque che ci manchino un paio di punti immeritatamente, perché l’unica sconfitta meritata è stata quella contro l’Acireale. Contro il Troina, per esempio, avremmo meritato qualcosa in più, avremmo dovuto vincere ma nell’arco della stagione ci sono dei momenti in cui tutto ti va bene e altri in cui tutto va male, è normale”.