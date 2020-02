Pergolizzi: “Mai perso di vista l’obiettivo finale. Infortuni? Chi giocherà darà tutto, ma non bisogna commettere errori”

Parla Rosario Pergolizzi.

Archiviata la vittoria di misura e sofferta contro il Marina di Ragusa, grazie al gol vittoria siglato a inizio ripresa dall’ariete romano, Ferdinando Sforzini, che a distanza di un mese dal rigore fallito in occasione della sfida contro il Troina, si è riscattato ufficialmente regalando tre, pesantissimi, punti alla squadra. Adesso però, ad attendere i rosanero c’è il derby contro l‘FC Messina.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, ha invitato i suoi uomini a non perdere la concentrazione e a mantenere vivo l’obiettivo promozione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Personalmente mi sono sempre preoccupato dell’obiettivo finale. Infortuni? Durante una stagione possono capitare, sono certo che chi giocherà darà tutto, anche chi ha giocato meno sta dando e può dare tanto alla causa Palermo. Domani, dobbiamo cercare di vincere sebbene il test sia molto impegnativo, il nostro obiettivo è portare sempre a casa la pagnotta. Marina di Ragusa? Quando sai che i punti sono fondamentali ti subentra un po’ di timore, ma bisogna sempre provare a fare il secondo gol e chiudere prima la gara. Se pensiamo solo a difendere il risultato diventa tutto più complicato”.