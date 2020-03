Pergolizzi: “La squadra sa reagire, oggi prestazione importante. Ricciardo? Vi dico la mia”

Il Palermo cala il poker.

I rosanero, reduci dalla sconfitta in casa del Licata, hanno battuto quest’oggi tra le mura amiche del “Renzo Barbera” il Nola, in occasione della ventiseiesima giornata di Serie D. Un sonoro 4-0 (firmato dalle reti di Mattia Felici e Roberto Floriano) che, per il club del duo Mirri-Di Piazza, ha il sapore di rivalsa.

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Dopo una sconfitta abbiamo sempre fatto una prestazione importante, questo direi che è un aspetto positivo perché la squadra sa reagire. Dobbiamo sempre fare meglio, oggi è andata bene ma sappiamo che sarà ancora molto dura. Floriano? È quello che si è visto oggi, tecnicamente è un giocatore di altro livello; deve riuscire a comprendere questo perché è un calciatore di altra categoria. Sono contento anche per Felici perché comincia a capire meglio le due fasi e per un giocatore di prospettiva può essergli utile nel corso della sua carriera. A me serve che crescano i ragazzi, non mi interessa il rapporto con loro. Ricciardo? Non giocava da tempo e ha dato tanto oggi lottando su ogni pallone, sono sicuro che farà dei gol che risulteranno importanti per noi. È normale che oggi non abbia brillato troppo, ma ha fatto una buona prestazione e ho visto che aveva voglia. Felici? È uscito a causa dei crampi, ho tolto Langella invece perché era diffidato“.

