Pergolizzi: “La partenza è stata meravigliosa, ma ora abbiamo un obiettivo ben preciso”

Parla Rosario Pergolizzi.

Si è chiuso domenica il girone d’andata del campionato di Serie D: una prima parte di stagione divisa tra quella che pareva una cavalcata trionfale e un calo inspiegabile, arrivato dopo le dieci vittorie consecutive raccolte nelle prime dieci giornate. Il tecnico rosanero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso tutte le prime tappe di questo campionato di Serie D, soffermandosi su criticità, infortuni e l’incubo Savoia.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho cercato di mantenere i ricordi del vecchio Palermo, perché fanno parte di una grande storia che non va dimenticata, ma allo stesso tempo ho dovuto far sì che cambiasse modo di pensare. Era importante, cambiando nettamente la serie, lavorare sulla mentalità. Il nostro lavoro finora ci ha dato risultati positivi. La partenza è stata meravigliosa, ora c’è stato un calo che credo sia fisiologico. Nelle prossime settimane cercheremo di tornare ad essere quelli che siamo stati nelle prime dieci partite, dove abbiamo raccolto 30 punti. In casa, soprattutto per coloro che hanno giocato tra i grandi, con un pubblico di 15.000 persone, si percepisce un contesto diverso da quello in trasferta, dato dal campo e dalle strutture, per cui bisogna trovare anche delle motivazioni diverse. Io, da allenatore, devo cercare di far sì che questi due contesti siano equilibrati. Dobbiamo avere la stessa mentalità sia in casa che in trasferta. Gli allenamenti sono fondamentali, sia in Serie A che in Eccellenza. I contesti e le mentalità sono diversi, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato. È giusto avere una grande responsabilità giocando a Palermo. Savoia? Sapevamo che tutte le squadre ci avrebbero creato delle difficoltà. Noi siamo partiti in ritardo rispetto alle altre e dall’inizio del ritiro non abbiamo avuto soste prima di oggi”, ha concluso il tecnico rosanero.